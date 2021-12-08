Омикрон-штамм коронавируса обнаружен в 57 странах

«Предварительные анализы говорят о том, что мутации, присутствующие в омикрон-варианте могут снижать нейтрализующую активность антител, что приводит к снижению защиты со стороны естественного иммунитета», — отметили в организации. Это может объяснять, почему этот вариант, судя по всему, быстро распространяется среди населения с высоким иммунитетом, как это происходит в Южной Африке.

По мнению экспертов, необходимы дополнительные данные, чтобы можно было судить об эффективности вакцин против омикрон-штамма. «Необходимо получить больше данных для оценки того, могут ли имеющиеся у омикрон-варианта мутации приводить к снижению иммунной защиты, полученной от вакцины», — заявили они. Кроме того, требуется также больше сведений об эффективности вакцин, включая применение дополнительных доз». ВОЗ продолжит работать с партнерами по мониторингу и оценке этих данных, как только они появятся.

Имеются также свидетельства, согласно которым омикрон-вариант имеет преимущества в росте перед другими циркулирующими вариантами. Вместе с тем экспертам пока не известно, приводит ли это к увеличению заразности. Нет ясности у них и в отношении тяжести протекания болезни при заражении омикрон-штаммом. Ссылаясь на сведения о выявленных в 18 странах Евросоюза 212 случаях инфицирования, специалисты отметили, что болезнь протекает асимптоматично или легко.