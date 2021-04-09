Он сказал: «Поехали!»

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12 апреля исполняется 60 лет со дня первого полета человека в космос. 108 минут полета Юрия Гагарина на корабле «Восток-1» перевернул наше представление о неизведанном космическом пространстве, открыв человечеству новую эру – эру освоения космоса.

Это был поистине триумф – советских ученых, конструкторов страны под названием Советский Союз и, конечно, самого Юрия Гагарина, который стал живой легендой, а такой далекий и в то же время теперь уже близкий космос вдруг ожил и заговорил, причем заговорил по-русски! Весь мир искренне ликовал, осознавая, какое событие планетарного масштаба произошло, какой подвиг совершил Гагарин. Люди выходили на улицы, радость и восторг переполняли каждого: «Человек в космосе!».

С тех пор полеты в космос прочно вошли в сознание землян и стали для нас привычным делом, а 12 апреля стал официальным праздником – Днем космонавтики. Всего начиная с первого полета Юрия Гагарина на орбите побывали 566 человек (в том числе 65 женщин) почти из сорока стран. Больше в космос слетало американских астронавтов – 348. На втором месте СССР/Россия – 123 космонавта, на третьем Япония – 12. У американцев до появления МКС в основном были «челночные полеты». У россиян – длительные экспедиции.

Генеральная ассамблея ООН в 2011 году приняла предложенную Россией резолюцию, согласно которой 12 апреля объявлено Международным днем полета человека в космос. И как говорил американский астронавт Нейл Армстронг, ступивший первым на Луну, земляне будут в космосе, входя через ту дверь, которую открыл Гагарин.

Литовский след в космосе

Фото из архива «ЛК»

На протяжении 60 лет космическая тема была и остается важным атрибутом нашей жизни, космические названия давали улицам и городам. Звездные адреса были разбросаны по всему Советскому Союзу, многие сохранились до наших дней.

Как ни странно, но космические названия сохранились и в Литве – улицы Космонавтов, Звездные еще можно встретить в некоторых литовских городах. Оказывается, у нас есть и улицы Ю. Гагарина – всего их осталось четыре. Как показывает приложение Google map, улицы с именем первого космонавта можно встретить в поселке Зуюнай Вильнюсского района; в городке Жежмаряй Кайшядорского района; в городах Грузджяй и Куршенай Шяуляйского района.

Литовский след в космосе проявился с разных сторон. 30 лет Литва осваивала космос в единой системе под названием Советский Союз. Наша страна активно участвовала в советской космической программе.

К сожалению, полет первого литовского космонавта Римантаса Станкявичюса так и не состоялся. Ведущий летчик-испытатель Летно-исследовательского института имени М. М. Громова внес большой вклад в развитие авиации, в частности в подготовку МиГ-29 и Су-27. В 1977 году он был зачислен в первую группу советских космонавтов, готовившихся к полетам на космическом корабле многоразового использования «Буран», а также участвовал в его испытаниях. Его жизнь трагически оборвалась 9 сентября 1990 года в катастрофе Су-27 во время показательного полета на авиасалоне в Сальгареде в Италии. Он похоронен в Каунасе, при этом на мемориальном Быковском кладбище в Жуковском в память о нем установлен кенотаф – символическое надгробие. В прошлом году мемориальная доска Римантасу Станкявичюсу была установлена в городе Сальгареда, в месте, где он погиб 30 лет назад.

Еще один литовский космонавт, который трижды побывал в космосе, – это Алексей Станиславович Елисеев (Курайтис). Его отец Станисловас Курайтис был репрессирован, поэтому будущему космонавту пришлось взять фамилию матери. Елисеев был одним из первых космонавтов – космонавтом номер 15. Его первый полет продолжительностью почти двое суток состоялся 15 января 1969 года. Всего он совершил три полета в космос, став дважды Героем Советского Союза.

Но вклад Литвы в космическую программу этим не ограничивался. Так, Академия наук Литовской Республики достаточно много внесла в программу космических исследований. К примеру, программа «Рост растений в космосе» курировали литовские ученые, которые изучали физиологию растений в условиях невесомости, были созданы микротеплицы, используемые на орбитальных станциях «Салют» и «Мир». Первый цветок, который расцвел в космосе в рамках эксперимента на борту станции «Салют-7» в 1982 году, был именно по программе Академии наук Литвы. И то, что совсем недавно интернет-пространство запестрело «сенсационным» сообщением: в космосе впервые расцвел цветок, на самом деле не совсем так. В действительности в космосе впервые распустился именно литовский цветок.

Кроме того, Литовский энергетический институт принимал участие в разработке ядерных реакторов и тугоплавких материалов для космических аппаратов.

Что касается дня сегодняшнего, то в Литве с 2014 года действует Государственная космическая программа по освоению космоса — в космос уже запущено семь литовских спутников в рамках проекта Lituanica Sat-1. Так что, с точки зрения причастности Литвы к космической технике, нашу страну смело можно считать космической.

Земля в иллюминаторе

Гостями «ЛК» неоднократно становились звездные гости. О чем у космонавтов хочется спросить? Конечно, о том, какая наша Земля из космоса, насколько престижна сейчас профессия космонавта и не скучно ли во время космической экспедиции. Освоение космоса настолько повысило значимость профессии космонавта, что огромное количество мальчишек, да и девчонок тоже мечтали отправиться к звездам. В наши дни отношение к этой профессии, конечно, изменилось: в силу того, что она перестала популяризироваться, поэтому желающих стать космонавтами стало гораздо меньше.

«Космонавт – это даже не специалист, а своего рода универсал. Если в отряде космонавтов есть врач, то он же и бортинженер, и пилот. То есть космонавт должен быть знаком с большинством профессий, которые ему могут пригодиться в полете, включая слесаря, сантехника, ботаника и прочего», – говорил в интервью «ЛК» космонавт, Герой России Александр Лазуткин, который провел в космосе 184 дня. Отрывок из его интервью лучше всего отражает мечты человечества о космосе и о далеких планетах, дорогу к которым проложил Юрий Гагарин.

– Из чего складывается жизнь на станции и бывает ли в космосе скучно?

– Нет, скучно точно не было. Хотя до полета приходилось слышать, что в космосе скучно. Кто-то от скуки стал петь, кто-то музыку начал сочинять. У нас даже времени не было в окошко посмотреть. Жизнь в космосе соткана из многочисленных экспериментов, которые надо проводить, из завтраков, обедов, ужинов, из физических упражнений, которыми надо заниматься дважды в день.

Надо сказать, что именно в космосе я впервые ощутил, как быстро летит время. Как правило, бывает тяжеловато первый месяц, когда ты понимаешь, что еще целых пять месяцев будешь находиться на орбитальной станции. А потом ощущение, как с горы на лыжах – полгода пролетают как один день.

– Взгляд на земную жизнь поменялся после полета?

– Поменялся, конечно. Мои мироощущения стали другими, хотя ничего нового я там не увидел. Такая же круглая Земля, такое же темное небо, правда, звезд гораздо больше. Когда сразу после взлета я посмотрел в иллюминатор, первая мысль мелькнула, причем с сожалением: «Я так и знал, что она круглая». Это при том, что первый раз в космосе, что я туда стремился! Желание посмотреть на Землю со стороны было давней мечтой. И вот такой «облом», все уже давно известно.

Просто твои знания и увиденное воочию по степени воздействия – совершенно разные вещи. С одной стороны, когда мы знаем, а с другой – когда все это видишь и начинаешь мыслить дальше, если она не стоит, значит она куда-то падает. И ты видишь, как в этом безвоздушном пространстве под названием Вселенная все летает – вот он мир, в котором нет стабильности, некоего фундамента.

Там, в космосе, пришло просто понимание того, что мы не одиноки в этом мире. Я не могу сказать, что мир, который мы видим с Земли и видим вдали от Земли – разный, нет, но по ощущениям он действительно абсолютно разный. Вот этот вид Земли, ни на что не опирающейся, и огромное количество звезд создают ощущение и понимание того, что наш мир намного шире, нежели представление о нем в нашем сознании.

Мы абсолютно ничего не знаем, что происходит выше атмосферы. А там – другие миры, другие законы, другая жизнь. Это и надо познавать. В принципе, однажды ступив на дорожку освоения космического пространства, мы по сути и познаем этот мир. Сначала ступили две страны, теперь созрели десятки стран – нас уже стало значительно больше. Но пока мы летаем в космос так, как можем. Это не значит, что дальше не можем полететь. Просто у человечества сама идея освоения космического пространства не набрала еще критической массы, но постепенно в нее втягивается все больше людей, и думаю, что скоро мы полетим еще дальше…

Подготовила Надежда Грихачева