Клайпедский Вестник

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА МИР НА ЗЕМЛЕ

Фото Ивана АНДРЕЕВА

2 сентября исполнилось 74 года со дня окончания Второй мировой войны.  Балтийская молодежная ассоциация «Ювенис» и общественная организация «Музыкальная гостиная» созвали клайпедчан к воинскому мемориалу  на митинг по случаю этой не круглой, но очень важной для всего мира даты.

«Наша ассоциация с 2013 года проводит мероприятия, посвященные памяти павших в Первой мировой войне. 80 лет назад началась следующая кровавая бойня – Вторая мировая война, в которую было втянуто 80 % населения нашей планеты. Конец  ей положили солдаты Красной Армии 2 сентября 1945 года полным разгромом японских войск. Япония была последним противником стран антигитлеровской коалиции. Это первый и, надеемся, последний военный конфликт на земле, в ходе которого использовалось ядерное оружие», — сказал, открывая митинг, руководитель ассоциации «Ювенис» Алексей Грейчус.

Фото Ивана АНДРЕЕВА   

Благочинный Клайпедского благочиния протоиерей Владимир (Артамонов) отслужил литию по невинно убиенным. В той кровавой битве с фашизмом, которая велась на территории Европы, Азии и Африки, погибли 60 миллионов человек, и самую большую жертву на алтарь Победы принесли советские люди – более 20 миллионов погибших.

«Для нас является священным День Победы, который мы каждый год отмечаем 9 Мая. Так же священна и дата 2 сентября, когда 74 года назад советские войска, начав боевые действия против Японии 8 августа 1945 года, наголову разбили квантунскую армию. Сегодня в Клайпеде проживают три участника той битвы. Это Александр Вишняков, Александр Смирнов и Рудольф Кубов. Не успев передохнуть после разгрома гитлеровцев, они были направлены на войну против Японии – главного и самого кровожадного союзника гитлеровской Германии в Юго-Восточной Азии», — сказал заместитель председателя Клайпедского совета организации ветеранов Второй мировой войны на стороне антигитлеровской  коалиции Иван Кика.

Годы и тяжелые ранения берут свое – на митинг смог прибыть только один из троих фронтовиков. Участники горячими аплодисментами и цветами встретили Рудольфа Михайловича Кубова, воздав почести его боевому прошлому. Ему были вручены книга  «Они освобождали Родину!» председателя Республиканского совета организации ветеранов Второй мировой войны Юлюса Дексниса, а также созданная ассоциацией «Ювенис» карта, посвященная прибалтийским частям Красной Армии – 16-й Литовской дивизии, 130-му Латышскому и 8-му Эстонскому стрелковым корпусам. На ней отмечены их боевой путь и места, где расположены мемориалы погибшим воинам-прибалтам.

На митинге также выступили почетный консул Республики Беларусь Николай Логвинов, председатель Клайпедского отделения благотворительного фонда «Надежда» Валентина Панина, полковник Советской армии  Анфиян Антонов, депутат Клайпедского городского совета Вячеслав Титов. Все они, воздавая должное подвигу советских солдат, избавивших мир от фашистской чумы, с тревогой говорили о попытках нынешних западных политиканов переписать историю Второй мировой войны и бросить чудовищное обвинение Советскому Союзу в развязывании Второй мировой.  В.Титов, «посмевший» выступить против героизации руководителя «лесных братьев» Альфонсаса Раманаускаса-Ванагаса, обвинен по трем статьям – оскорбление памяти покойного, разжигание розни,  оправдание советской оккупации — и сейчас ждет решения Апелляционного суда по поводу вынесенного ему приговора.

Почти два часа длился праздничный концерт, на котором с песнями военных лет и стихами выступили клайпедчанки Вероника Синявская, Татьяна Черных, солист Кубанского казачьего хора из Краснодара Демид Коротенко, певец из Санкт-Петербурга Кирилл Мелюкштис.

…Днем раньше, 1 сентября, в Польше широко прошли торжественные мероприятия по случаю другой даты – 80-летия со дня начала Второй мировой войны. Странное какое-то торжество…

Елена ЛИСТОПАД

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