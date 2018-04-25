ООН и ОБСЕ составили рекомендации по проведению выборов в период пандемии COVID-19

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ООН и ОБСЕ опубликовали совместную декларацию с рекомендациями государствам по обеспечению свободы выражения мнения и проведению выборов в эпоху цифровых технологий в связи с периодом пандемии коронавируса COVID-19.

«Государствам следует создавать нормативно-правовую и институциональную основу, способствующую развитию свободных, независимых и плюралистичных СМИ, которые могут предоставлять избирателям доступ к наиболее полной, достоверной и надежной информации о партиях, кандидатах и избирательном процессе в целом», — говорится в декларации специального докладчика ООН по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

В декларации отмечается, что «государствам следует создавать системы, обеспечивающие работоспособный доступ к интернету и другим цифровым технологиям для всех слоев населения», вне зависимости от пола, расы, национальной принадлежности и социального положения.

Кроме того, ООН и ОБСЕ призвали власти государств удостовериться в том, «чтобы любые ограничения свободы выражения мнения, которые применяются в период выборов, подчинялись критериям международного законодательства о правах человека».

В декларации отражены рекомендации для негосударственных субъектов, в частности для цифровых и традиционных видов СМИ, а также для партий, политиков и кандидатов.