ООН исключила каннабис из списка опасных наркотиков

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Организации Объединенных Наций исключила медицинский каннабис из Списка IV Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года, где он был до сих пор наряду с опасными наркотиками, вызывающими сильную зависимость, таких как, например, героин, пишет The New York Times.

За исключение голосовали представители 53 стран, входящих в Комиссию по наркотическим средствам. Перед принятием решения члены Комиссии рассмотрели ряд рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

Отмечается, исключение медицинского каннабиса из списка опасных наркотиков не означает, что будет ослаблен контроль за использованием вещества.