ООН: из-за пандемии упало число мигрантов и беженцев

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В связи с пандемией COVID-19 количество мигрантов и беженцев в мире уменьшилось. Об этом заявил представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине Пабло Матеу.

Ведущая программы Татьяна Попова озвучила статистику, согласно которой с 2017 года количество мигрантов в мире выросло на 14 млн — до 272 млн, и ООН также зафиксировала 79,5 млн беженцев.

«Вероятно, если бы не было пандемии COVID- 19, мы бы увидели увеличение количества людей, которым пришлось покинуть свои дома. К сожалению, пандемия COVID-19 привела к определенным ограничениям передвижения людей, в том числе тех, кто может приехать в страну», — ответил на это Матеу.

По его прогнозам, к 2020 году будет небольшой прирост количества людей, которые были вынуждены бежать, так как «были определенные ограничения как внутри, так и снаружи, относительно того, кто может передвигаться, а кто — путешествовать».

Матеу напомнил, что в большинстве стран введены ограничения на въезд даже туристам.

«Поэтому, мы, вероятно, увидим небольшое увеличение мигрантов, или даже не увидим вообще в 2020 году», — резюмировал Матеу.

Напомним, что ранее в Северной Македонии обнаружили 211 мигрантов в грузовике. Внутри грузовика были 144 человека из Бангладеш и 67 из Пакистана. Среди них было 63 несовершеннолетних.

Также сообщалось, что в Турции утонули десятки беженцев. По оценкам полиции, в лодке, которая пошла на дно во время шторма, находилось от 55 до 60 мигрантов.