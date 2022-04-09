ООН: из-за войны в Украине в мире выросли цены на продовольствие

Фото pixabay.com

Война в Украине спровоцировала рост мировых цен на продовольственные товары. Их стоимость в марте достигла максимального исторического уровня. Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

В последние три года на долю Украины и РФ приходилось около 30% мирового экспорта пшеницы и 20% мирового экспорта кукурузы.

Российское вторжение остановило украинский экспорт. Из-за этого, отмечают эксперты, зафиксирован рост цен на продовольственные товары, которые и так достигали 10-летнего максимума в индексе ФАО из-за глобальных проблем с урожаем.

Так, в марте базовый индикатор мировых цен на продовольствие вырос на 12,6%. Индекс цен на продовольствие ФАО составил 159,3 пунктов, что на 33,6% выше, чем в марте 2021 года.

Мировые цены на пшеницу в течение месяца взлетели на 19,7%. Цены на кукурузу за месяц выросли на 19,1%. Также подорожали ячмень и сорго.

В марте выросли цены и на сахар (6,7%).

Напомним, Африка уже столкнулась с масштабным голодом на фоне войны в Украине -более 27 млн человек уже страдают от голода. Шесть западноафриканских стран импортируют не менее 30%, а в некоторых случаях и более 50% своей пшеницы из Украины и России.