ООН: международный режим контроля над вооружениями висит на волоске

Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1044425

Ядерные риски достигли в мире неприемлемо высокого уровня, а международный режим контроля над вооружениями теперь фактически висит на волоске. Об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН, Идзуми Накамицу, сообщает ТАСС.

Замгенсека ООН выступила на ежегодном заседании вашингтонской неправительственной Ассоциации по контролю над вооружениями. В нынешнем году в связи с пандемией оно проходит в виртуальном формате.

По ее оценке, стечение обстоятельств увеличило ядерные риски до неприемлемых уровней. Среди факторов, которые привели за последние годы к возникновению такой ситуации, Накамицу назвала «коррозийные» отношения между государствами, обладающими ядерным оружием, технологические прорывы в разработке новой военной техники, региональные кризисы в сфере безопасности, имеющие ядерную подоплеку. «Одновременно, как вы знаете, механизм ядерного разоружения парализован, а режим контроля над вооружениями держится на волоске», — уточнила Идзуми Накамицу.