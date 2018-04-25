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ООН обеспокоена сокращением водных запасов на Земле

Фото pixabay.com

Изменение климата ведет к сокращению водных ресурсов и ухудшению качества воды, доступ миллиардов людей к безопасной для здоровья воде и водопроводу находится под угрозой, говорится в ежегодном докладе ЮНЕСКО о развитии мировых водных ресурсов, обнародованном в воскресенье, 22 марта.

В документе выражается обеспокоенность по поводу дальнейшего расширения засушливых зон во всем мире. «Мы часто говорим о нехватке воды и угрозе конфликтов из-за доступа к воде, но слишком мало о том, что вода является частью урегулирования климатического кризиса», — заявила член правления германской комиссии ЮНЕСКО Улла Бурхард (Ulla Burchard).

Миллиарды людей не имеют доступа к чистой воде

Эффективное использование воды содействует защите климата, подчеркнула она. По словам Бурхард, к вызовам водного и климатического кризисов нужно в первую очередь адаптировать сельское хозяйство. Она отметила, что в настоящее время, по данным ЮНЕСКО, 2,2 млрд человек на планете не имеют доступа к чистой воде, в то же время объем потребления воды на Земле сейчас в 6 раз больше, чем только сто лет тому назад.

Рост населения и экономики ведет к непрекращающемуся росту потребления воды, а климатические изменения обостряют и без того критическую ситуацию, резюмируют авторы доклада ЮНЕСКО, опубликованного по случаю отмечаемого 22 марта Всемирного дня водных ресурсов. 

freecity.lv

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