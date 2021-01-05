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ООН обратилась к Ирану с призывом соблюдать условия ядерной сделки

Photo by USAID_IMAGES on Foter.com / CC BY

ООН обратилась к Ирану с просьбой соблюдать условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и отказаться от обогащения урана до 20%, а также сотрудничать с МАГАТЭ, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Об этом сообщает ТАСС

«Мы ясно дали понять, что все стороны должны выполнять условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Мы призываем в том числе и Иран выполнять условия СВПД и сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ)», — заявил Хак. 

Накануне стало известно, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси уведомил Совет управляющих агентства и Совет Безопасности ООН о намерении Ирана начать обогащение урана до 20%.

До этого в исламской республике приянли закон об активизации ядерной деятельности. В соответствии с документом Организация по атомной энергии республики намерена производить не менее 120 кг 20% обогащенного урана ежегодно на ядерной площадке Фордо. Уран будет храниться внутри страны. В том числе мощности по обогащению и производству обогащенного урана планируют увеличить не менее чем до 500 кг в месяц.

Напомним, Иран начал поэтапно отказываться соблюдать условия ядерной сделки после того, как в мае 2018 года США в одностороннем порядке вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий и стали ужесточать санкции против Тегерана.

Другие участники СВПД, в том числе Германия, Франция и Великобритания, выступали за его сохранение.

korrespondent.net

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