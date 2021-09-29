ООН призвала КНДР прекратить ракетные запуски

КНДР должна прекратить ракетные запуски, необходима денуклеаризация Корейского полуострова, заявила председатель Совета Безопасности ООН, постпред Ирландии при всемирной организации Берн Нейсон. Об этом сообщает ТАСС.

«Как и все члены Совета Безопасности, мы очень обеспокоены продолжающимися испытаниями баллистических ракет. Мы хотим увидеть полную, проверяемую и необратимую денуклеаризацию Корейского полуострова, чтобы КНДР прекратила ядерную деятельность», — сказала Берн Нейсон.

Ранее представитель Комитета начальников штабов ВС Республики Корея сообщил, что в акватории Японского моря был произведен пуск ракеты малой дальности. Как отмечает ТАСС, новый пуск КНДР был произведен 28 сентября из внутренних районов страны в восточном направлении около 6.40 по местному времени. По предварительным данным, снаряд является ракетой малой дальности, что не запрещено резолюциями СБ ООН. Если будет установлено, что запущенный снаряд является баллистической ракетой, это станет третьим подобным пуском с начала года и шестым известным испытанием ракетного оружия, учитывая испытания крылатых ракет.