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ООН призвала не допустить новой гонки вооружений из-за разрушения ДРСМД

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Окончание действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) не должно спровоцировать новую гонку вооружений.

Об этом заявила заместитель генсекретаря ООН и высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу на экстренном заседании Совета Безопасности по вопросу ракетных испытаний США, сообщает ТАСС.

«Окончание ДРСМД не должно стать катализатором нового бесконтрольного соревнования в разработке, приобретении и распространении оружия. Я повторяю призыв генерального секретаря ко всем государствам избегать любого дестабилизирующего развития событий и срочно искать консенсус по новому всеобщему режиму международного контроля за вооружениями», — заявила Идзуми Накамицу.

Внеочередное заседание Совета Безопасности ООН состоялось по инициативе РФ и Китая из-за ракетных испытаний США. По итогам заседания Совбезу не удалось выработать ни резолюции, ни совместных заявлений. Лишь заместитель постоянного представителя ФРГ при ООН Юрген Шульц выдвинул инициативу создания дорожной карты для возвращения на путь разоружения после развала ДРСМД.

США 18 августа впервые после выхода из ДРСМД испытали крылатую ракету наземного базирования с запрещенными этим документом характеристиками: дальность полета составила более 500 км. В ноябре Министерство обороны США планирует провести испытание баллистической ракеты наземного базирования промежуточной дальности. По свидетельству Пентагона, испытываться будет совершенно новая ракета, схожая с Pershing II. Американские ракеты Pershing II были уничтожены к 1991 году в рамках выполнения ДРСМД.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва разочарована испытанием в США ракеты, разработка которой началась задолго до выхода Вашингтона из ДРСМД.

belta.by

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