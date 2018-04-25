ООН прогнозирует вспышку кори из-за пандемии коронавируса

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Массовые вспышки кори могут произойти в мире, так как 117 миллионов детей в 37 странах останутся без вакцин из-за карантинных мер. Об этом со ссылкой на Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) пишет издание The Sun.

Медикам станет сложнее проводить вакцинацию из-за борьбы с пандемией коронавируса и введенных карантинных мер. Отмечается, что 24 страны уже перенесли даты вакцинации против кори из-за того, что врачи заняты лечением больных COVID-19. Другие страны могут поступить так же.

«Перенести дату вакцинации или нет — это трудный выбор на фоне распространения COVID-19; мы призываем лидеров стран усилить меры, чтобы проследить за детьми, которые останутся без прививок. Нужно сделать так, чтобы самые уязвимые перед корью страны провели вакцинацию как можно быстрее», — сказано в совместном проекте ЮНИСЕФ и ВОЗ по борьбе с корью Measles & Rubella Initiative.

ВОЗ в прошлом году сообщала, что почти половина случаев заболевания корью приходится на Украину, Демократическую Республику Конго, Либерию, Сомали и Мадагаскар.