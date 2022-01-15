ООН раскритиковала политику Латвии, Литвы и Польши по отношению к мигрантам

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Латвия, Литва и Польша продолжают использовать сомнительные методы, чтобы не допустить мигрантов, пытающихся въехать на территорию ЕС, и отказывают в доступе группам, которые хотят помочь застрявшим в приграничье людям. Об этом заявили высокопоставленные представители агентства ООН по делам беженцев и Европейского союза, пишет Independent.

В 2020 году около 8 тыс. беженцев, большинство граждан Ирака, перебрались в Латвию, Литву и Польшу. Тысячи других застряли на границе в Беларуси, когда наступили холода. Некоторые погибли.

«Даже в этой опасной и сложной ситуации, в которой находятся эти три государства ЕС, у них должно быть законодательство, в котором отказы не принимаются и не узакониваются», — заявила комиссар внутренних дел Илва Йоханссон. Она отметила, что отказы считаются незаконными в соответствии с международными договорами о беженцах и законодательством ЕС.

Йоханссон не сказала, почему комиссия ЕС, которая предлагает и контролирует законы блока, не принимает меры против стран за эти нарушения.

Литва и Польша ввели чрезвычайное положение на своих границах с Беларусью и изменили законы о предоставлении убежища, чтобы мигрантам, которые попали на их территорию, было труднее остаться. Польша также изменила законы, чтобы сделать свою приграничную зону закрытой для тех, кто там не живет, не работает и не учится.

«На границах ЕС с Беларусью продолжаются задержания и другие нарушения прав человека», — заявила Софи Магеннис, глава отдела политики и права Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

По ее словам, УВКБ ООН и другие группы помощи по-прежнему не могут попасть в районы на европейской стороне границы с Беларусью, чтобы помочь там людям. Статистика польского приграничья показывает, что более 3 тыс. человек были лишены доступа в пограничную зону с Беларусью. Сотрудники НПО и журналисты, которые пытались проникнуть в последние дни, были задержаны, у них отобрали телефоны и выгнали с территории.

«В последние дни некоторые министры из этих конкретных стран упомянули, что они намерены продолжать действующую практику отказа», — сказала она, подчеркнув, что изменения в системе предоставления убежища не соответствуют международному праву беженцев.

На прошлой неделе международная гуманитарная группа «Врачи без границ» заявила, что ее бригады, прикомандированные к границе Польши с Беларусью, покинули страну после того, как им неоднократно отказывали в доступе к мигрантам. Представители этой организации рассказали, что потратили три месяца на получение разрешения для своих сотрудников, чтобы они могли войти в лесистую пограничную зону, где сотни людей застряли в зимнюю погоду.