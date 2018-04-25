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ООН рассчитывает на сотрудничество с ШОС, СНГ и ОДКБ в сфере антитеррора

Фото pixabay.com

ООН рассчитывает на совместную работу по антитеррору с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), Содружеством Независимых Государств (СНГ) и Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на заседании Совета Безопасности ООН высокого уровня под председательством РФ, сообщает ТАСС.

«Я надеюсь на наше сотрудничество для совместной работы по искоренению терроризма и построению более безопасного будущего для всех», — сказал Антониу Гутерриш.

Генеральный секретарь ООН обратил внимание, что это сотрудничество углубляется и включает все большее число вопросов. В числе таких новых вызовов он назвал кибертерроризм. «Использование социальных сетей, теневого интернета для координации атак, пропаганды экстремизма и призыва новых последователей», — перечислил Антониу Гутерриш.

В свою очередь заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Сергей Иванов заявил, что акцент во взаимодействии государств СНГ в сфере борьбы с терроризмом сделан в последние годы на борьбе с терроризмом. «Акцент сотрудничества в сфере безопасности в последние годы смещен на противодействие международному терроризму. Оно обеспечивается соответствующей нормативно-правовой базой, а также эффективной системой взаимодействия компетентных органов», — отметил Сергей Иванов.

Он подчеркнул, что государства СНГ успешно реализуют программу сотрудничества в борьбе с терроризмом на 2017-2019 годы. Аналогичную программу на 2020-2022 годы планируется утвердить в октябре текущего года.

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