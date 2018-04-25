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ООН разработала рекомендации по защите детей в онлайновой среде

Nuotrauka www.pixabay.com

Интернет, ставший ценным источником информации, может таить опасность, причем особенно уязвимы дети. Об этом напомнил Международный союз электросвязи (МСЭ), представивший в Женеве новые «Руководящие указания по защите ребенка в онлайновой среде», сообщает ТАСС.

Как напоминают в МСЭ, сейчас каждый третий пользователь интернета в мире младше 18 лет. Между тем в интернете дети могут подвергаться различным видам воздействия, обусловленным контентом, контактами и причиняющим вред поведением в онлайновой среде. Особую актуальность эта проблема приобрела во время пандемии коронавируса, когда многие дети находятся в сети чаще, чем обычно.

Генеральный секретарь МСЭ Хоулинь Чжао заявил в связи с публикацией «Руководящих указаний», что они призваны «сохранить благополучие, неприкосновенность и безопасность наших детей». В свою очередь спецпредставитель генерального секретаря ООН по вопросу о насилии в отношении детей Наджат Маалла Мджид напомнила, что модели поведения злоумышленников и преступных сетей постоянно меняются, как это видно во время пандемии COVID-19. По ее словам, крайне важно, чтобы системы защиты ребенка «развивались также быстро и даже быстрее».

Для юных пользователей интернета в «Руководящих указаниях» предназначен доступный по языку и яркий по оформлению блок информации. Для детей до девяти лет — это сборник рассказов о том, как обеспечить свою безопасность в онлайновой среде. Тем, кому от 9 до 11 лет, в МСЭ предлагают познакомиться с учебником на эту тему. Дети и молодежь в возрасте от 12 до 18 лет имеют возможность почерпнуть сведения на сайте.

Отдельный раздел рекомендаций предназначен родителям и педагогам, подчеркивается важность их открытого общения и диалога с детьми. Родители должны быть в курсе онлайновых и мобильных услуг, которыми пользуются дети. Рекомендовано также контролировать использование кредитной карточки и других механизмов оплаты.

Есть в «Руководящих указаниях» также разделы для представителей коммуникационной отрасли и государственных органов.

Документ МСЭ составлен с чистого листа, чтобы учесть изменения, произошедшие в цифровой сфере, а именно появление «интернета вещей», игрушек с выходом в интернет, онлайновых игр. Учтен также прогресс в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения и робототехники.

belta.by

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