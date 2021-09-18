ООН решила продлить свою миссию в Афганистане

Политическая миссия ООН в Афганистане будет продлена еще на полгода. Соответствующее решение было единогласно принято Советом Безопасности ООН, сообщает пресс-служба организации.

Такое решение было принято из-за захвата власти в стране представителями «Талибана».

Миссия ООН по содействию Афганистану была создана 28 марта 2002 года по просьбе правления Афганистана. Ее главной целью является создание устойчивого мира, развития, а также координация действий и сотрудничество с правительством страны.