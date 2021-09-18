ООН решила продлить свою миссию в Афганистане

Политическая миссия ООН в Афганистане будет продлена еще на полгода. Соответствующее решение было единогласно принято Советом Безопасности ООН, сообщает пресс-служба организации.
Такое решение было принято из-за захвата власти в стране представителями «Талибана».
Миссия ООН по содействию Афганистану была создана 28 марта 2002 года по просьбе правления Афганистана. Ее главной целью является создание устойчивого мира, развития, а также координация действий и сотрудничество с правительством страны.
15 членов Совета Безопасности ООН проголосовали за продление миссии на шесть месяцев.
Ранее в ООН обвинили талибов в невыполнении обещаний и подавление прав афганцев. Там также заявили, что Афганистан находится в «новой и опасной фазе».korrespondent.net