ООН: Украину покинули более 4,2 млн беженцев

Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

По данным ООН, после начала войны, с 24 февраля, Украину покинули более 4,2 млн беженцев, около половины из них – несовершеннолетние.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев называет основные страны, которые приняли украинских беженцев (по состоянию на 4 апреля): Польша (около 2,5 млн), Румыния (648 тыс.), Молдова (396 тыс.), Венгрия (395 тыс.), Словакия (301 тыс.).

Около 351 тыс. украинцев перебрались или были вывезены принудительно в Россию (в основном, это жители ЛНР и ДНР, переехавшие 21-23 февраля, или эвакуированные уже после начала войны).

При этом ООН заявляет, что более 10 млн человек были перемещены внутри Украины, спасаясь от войны. В руководстве ООН признают, что их данные о внутренних переселенцах в Украине могут быть неполными.