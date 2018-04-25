ООН выделила $100 млн на борьбу с голодом в семи странах

ООН 17 ноября выделила из своего Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации $100 млн на предотвращение голода в семи странах, которые столкнулись с тяжелыми последствиями конфликтов, экономических потрясений, изменения климата и эпидемии COVID-19. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, координатор чрезвычайной помощи Марк Лоукок уточнил, что $80 млн будут распределены между Афганистаном, Буркина-Фасо, Демократической Республикой Конго, Нигерией, Южным Суданом и Йеменом. Наибольшая сумма — $30 млн — будет направлена на проекты в Йемене. Еще $20 млн предназначены для Эфиопии, где сложилась крайне тяжелая гуманитарная ситуация в результате затяжной засухи.

«Перспектива возвращения к миру, в котором голод является обычным явлением, — душераздирающая и недопустимая в условиях, когда еды более чем достаточно для всех, — подчеркнул Марк Лоукок. — Голод приводит к мучительной и унизительной смерти. Голод разжигает конфликты и войны, он ведет к массовым перемещениям людей. Его последствия являются разрушительными и затяжными». Он добавил, что в наш век нельзя относиться к голоду, как к неизбежному побочному эффекту этой пандемии.