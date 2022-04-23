ООН выделила Украине $50 млн для пострадавших от войны

Организация объединенных наций выделила Украине дополнительные 50 млн долларов для оказания помощи пострадавшим от войны. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

«Координатор гуманитарной помощи Оснат Лубрани сегодня выделила дополнительные 50 млн долларов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что средства выделены из Украинского гуманитарного фонда. Деньги направят на поддержку украинцев, которые пострадали из-за развязанной Россией войны в Украине.

Ранее в ООН сообщили, что более 12 млн украинцев покинули дома из-за войны.