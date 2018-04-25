ООН: за десять лет число людей, вынужденных покинуть свои дома, удвоилось

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Число людей, вынужденных покинуть свои дома, теперь составляет более 79,5 млн – это почти в два раза больше, чем десять лет назад. Беженцы и внутренние переселенцы спасаются от войн, насилия, преследований и стихийных бедствий.

Об этом говорится в новом докладе Управления ООН по делам беженцев (УВКБ), сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Новости ООН.

Только в прошлом году свои дома покинули 8,7 млн человек, большая часть из них жители развивающихся стран. «Число беженцев и вынужденных переселенцев достигло почти 80 млн – это самый большой показатель с тех пор, как в УВКБ начали собирать эти данные. Конечно, подобный рост вызывает большое беспокойство, — заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, представляя доклад. – Речь идет примерно об одном проценте населения планеты. Такого еще не было».

Исследование УВКБ опубликовали в преддверии Всемирного дня беженца, который отмечают 20 июня.

Выступая на пресс-конференции в Женеве, Гранди отметил, что эта проблема касается всех государств мира, однако, согласно имеющимся данным, 85 процентов беженцев нашли приют именно в бедных странах. «Несмотря на постоянно звучащую риторику, основное бремя несут именно бедные государства, а не богатые, как думают многие», — подчеркнул верховный комиссар.

Главные причины вынужденных переселений – это многочисленные войны и конфликты по всему миру – от Афганистана до Центральноафриканской Республики, Мьянмы, Демократической Республики Конго и Сирии. 73 процента бегущих находят приют на территории государств, расположенных по соседству с их собственным. Эта статистика, по словам Гранди, также помогает развеять миф о том, что беженцы едут за лучшей жизнью и стремятся осесть в богатых государствах. «Как только существующие кризисы будут преодолены, проблема 68 процентов беженцев и переселенцев найдет свое решение», — отметил верховный комиссар ООН.

Впрочем, пока об этом говорить не приходится: пандемия создала многим беженцам дополнительные трудности. «Я очень переживаю и поделился своим беспокойством со многими правительствами, — сказал Гранди журналистам. – Потеря средств к существованию в результате этого кризиса и рост нищеты вкупе с неразрешенными конфликтами в таких местах, как Сахель, например, на мой взгляд, приведут к новым потокам переселенцев не только в страны региона, но и в Европу и другие места».

Эта тенденция уже начала проявляться. Последние месяцы, по данным УВКБ, беженцы из числа народности рохинджа, переселившиеся из Мьянмы в Бангладеш, устремились в Малайзию и другие страны Южно-Восточной Азии. «На мой взгляд это связано не только с COVID, — отметил Гранди. – Положение беженцев-рохинджа не меняется, их проблемы не находят своего решения, в лагерях царит нищета и выбраться из нее невозможно. Однако ограничения, связанные с пандемией, вызвали дополнительные трудности и привели к новым переселениям».

За минувшие два года число беженцев значительно увеличилось за счет жителей Венесуэлы: 3,5 млн из них покинули свою страну, где обострились политические и экономические проблемы.

В целом, если учесть, что многим пришлось переселяться несколько раз, то общее число людей, вынужденных сняться с места за отчетный период, составит уже не 8,7 млн, а 11 млн. Из них 8,6 млн человек нашли убежище на территории своей собственной страны, а 2,4 млн обратились за защитой к иностранным государствам.

В прошлом году лишь 317 тысяч беженцев смогли вернуться на родину и 107 800 – переселиться в третьи страны.

По оценкам УВКБ, от 30 до 34 млн беженцев и переселенцев составляют несовершеннолетние.