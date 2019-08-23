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ООН заявила о росте смертности мигрантов в Северной и Южной Америке

Фото azertag.az

Политический и экономический хаос в Венесуэле способствовал значительному росту смертности в 2019 году.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на американские СМИ, об этом заявил в пятницу представитель Международной организации по миграции Джоэл Миллман. Он сказал, что более 4 млн человек покинули Венесуэлу с 2015 года.

Согласно подтвержденной организацией информации, в этом году умерло 89 венесуэльцев. В общей сложности 514 человек умерли в этом году в Северной и Южной Америке до 14 августа, по сравнению с 384 в прошлом году, что составляет значительный рост смертности среди мигрантов. Представитель ООН также заявил, что уровень смертности на границе США и Мексики не сильно изменился за последние шесть лет, так как он по-прежнему составляет около одного мигранта в день.

Среди умерших мигрантов более половины смертей в этом году (259 человек) произошли из-за утопления в связи с крушением кораблей с мигрантами в Карибском бассейне или неудачных попыток переплыть ими реку. Около 65 смертей произошли в результате транспортных происшествий, и около 20 человек умерли на железнодорожных маршрутах от обезвоживания или насилия, включая убийства и болезни или отсутствие медицинской помощи.

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