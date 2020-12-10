ООН заявило о рекордном числе беженцев в мире

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Число беженцев в мире увеличилось в 2020 году и превысило 80 млн человек, что стало новым рекордом. Такие данные обнародованы в ежегодном докладе управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Глобальные тенденции в среду, 9 декабря.

«По оценкам УВКБ, число вынужденно перемещенных лиц в мире превысило в середине текущего года 80 млн», – отмечают в ведомстве.

При этом указано, что в начале этого года в мире насчитывалось около 79,5 млн людей, вынужденно покинувших свои дома вследствие преследований, конфликтов и нарушений прав человека. Это число включает 45,7 млн внутренне перемещенных лиц, 29,6 млн беженцев и 4,2 млн просителей убежища. Насилие в ряде стран и регионов, включая Сирию, Демократическую Республику Конго, Сомали и Йемен, привело к новым перемещениям населения, отмечают эксперты.