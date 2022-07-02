Опасная привычка водителей￼

Использование мобильного телефона во время вождения является широко распространенным, но крайне опасным явлением из-за того, что водителю приходится отвлекаться от самого процесса вождения. В этом году вдвое больше водителей в Литве временно лишились прав из-за того, что они во время вождения держали мобильный телефон в руках и не пользовались устройством громкой связи, сообщила Дорожная полиция Литвы.
За аналогичный период прошлого года, январь-май, временно лишились водительских прав 55 человек. Литовская дорожная полиция за год установила более 40 тысяч случаев, когда мобильный телефон был в руках водителя во время управления транспортным средством. За пять месяцев текущего года зафиксировано более 21,4 тысячи таких случаев.
В 2021 году зафиксировано почти 42,3 тысячи таких нарушений. За это водители могут быть оштрафованы на сумму от 60 до 90 евро и лишены права управления транспортным средством на срок от 1 до 3 месяцев.
Глава Службы дорожной полиции Литвы Витаутас Грашис призывает водителей вести себя ответственно и не пользоваться мобильными телефонами за рулем, а также предупреждать об этом других водителей.
«Водитель должен сосредоточиться только на вождении. Аварии, травмы и гибель людей доказывают, что любые посторонние действия не позволяют должным образом оценить дорожную ситуацию, последствия могут быть очень болезненными», — говорится в заявлении сотрудника.
По мнению полицейского, во многих автомобилях есть устройство громкой связи, что делает звонки и ответы довольно удобными, но молодое поколение слишком погружено в социальные сети.
«Молодое поколение интенсивно просматривает социальные сети и часто не может выйти из них, но любые другие действия за рулем очень опасны, жители не должны этого терпеть, и, если кто-то ведет себя неадекватно, их следует предупреждать и наказывать», — призвал В. Грашис.
Информация ЛК по сообщению BNS