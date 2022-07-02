Опасная привычка водителей￼

В 2021 году зафиксировано почти 42,3 тысячи таких нарушений. За это водители могут быть оштрафованы на сумму от 60 до 90 евро и лишены права управления транспортным средством на срок от 1 до 3 месяцев.

Глава Службы дорожной полиции Литвы Витаутас Грашис призывает водителей вести себя ответственно и не пользоваться мобильными телефонами за рулем, а также предупреждать об этом других водителей.

«Водитель должен сосредоточиться только на вождении. Аварии, травмы и гибель людей доказывают, что любые посторонние действия не позволяют должным образом оценить дорожную ситуацию, последствия могут быть очень болезненными», — говорится в заявлении сотрудника.

По мнению полицейского, во многих автомобилях есть устройство громкой связи, что делает звонки и ответы довольно удобными, но молодое поколение слишком погружено в социальные сети.

«Молодое поколение интенсивно просматривает социальные сети и часто не может выйти из них, но любые другие действия за рулем очень опасны, жители не должны этого терпеть, и, если кто-то ведет себя неадекватно, их следует предупреждать и наказывать», — призвал В. Грашис.

Информация ЛК по сообщению BNS