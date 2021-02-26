Опасные зимние забавы

Выяснилось, что снегоход принадлежит 29-летнему местному жителю. Родителей девочек вызвали в Службу по правам детей, их подозревают в невыполнении родительских обязанностей.

Владельцу снегохода грозит административная ответственность за передачу транспортного средства лицам, не имеющим права управлять им. Штраф за проступок колеблется от 60 до 120 евро.

Столкновение лыжников

20 февраля утром в Вильнюсе, в горнолыжном комплексе «Лепкальнис», произошло серьезное столкновение лыжников. По предварительным данным, на трассе женщина (1974 г.р.) врезалась в другого лыжника (1984 г.р.). По данным полиции, пострадали оба лыжника. Женщина получила серьезную травму головы, произошло кровоизлияние в мозг, она находится в коматозном состоянии. Серьезно пострадал и мужчина, в которого она врезалась. У него диагностировали перелом ключицы, мужчина жаловался на боли в грудной клетке. По данным полиции, женщина находится в реанимации. Ведется расследование.

Иллюзия безопасности

Метеорологи призвали жителей Литвы не ходить по льду на реке и не позволять делать этого детям. Сообщение об этом опубликовано на странице Гидрометеорологической службы в Facebook.

Специалисты обратили внимание на данную проблему после публикации в социальных сетях фотографий детей и взрослых, гуляющих по замерзшей Нерис.

В озерах подо льдом нет опасных течений, в то время как в реках под слоем льда вода движется. Течение неравномерное, и на некоторых участках вода может растопить или истончить лед. Кроме того, тонкий лед можно не заметить под слоем снега.

Отмечается, что опасно передвигаться даже по небольшим ручьям, но в этом случае риск фатальной ошибки невелик из-за того, что здесь, в отличие от рек, небольшая глубина.

С потеплением прогулки по льду стали еще более опасными. Такая непостоянная погода может сделать пребывание на реках крайне рискованным.

Трактор провалился под лед

Во время уборки снега на озере Лампедис в Каунасе на минувшей неделе сломался трактор муниципального предприятия Kauno Švara, сообщила пресс-служба Каунасской мэрии.

По данным муниципалитета, на популярном у горожан замерзшем озере очистили пять участков и трассу между ними, но во время работ сломался трактор.

«Трактор был почти новый, технически исправный и герметичный, поэтому надеемся, что ущерб окружающей среде будет минимальным», – говорится в сообщении. Рабочие были быстро и безопасно эвакуированы.

Муниципалитет призывает жителей быть осторожными, передвигаясь по льду.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ