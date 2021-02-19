Опасный смог над городом

Кроме того, нередко с целью экономии на обогрев частных домов используются строительные отходы, старая мебель, пластиковая тара, детали утилизируемых автомобилей, что не только создает невыносимый смог, неприятный запах, но и вредно для окружающих. Опасна и зола от сгорания запрещенных веществ. Она попадает в почву, в грунтовые воды, создавая риск для здоровья человека.

Опасность представляет и использование неисправного оборудования. Согласно правилам противопожарной безопасности перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необходимо осмотреть и привести в порядок.

В целях повышения энергоэффективности зданий и уменьшения загрязнения окружающей среды столичная муниципальная администрация предлагает Министерству окружающей среды рассмотреть вопрос о запрете отопления углем в Старом городе и других городских районах, в которых предусмотрено централизованное отопление, утвержденное муниципалитетом.

Чтобы такое решение не стало тяжким бременем для населения, предлагается также предусмотреть финансовые меры для замены старого, загрязняющего отопительного оборудования новым. Уже сейчас Литовское агентство поддержки бизнеса предлагает жителям воспользоваться помощью по программе «Замена котлов в жилых домах» и после подачи заявки на финансирование заменить отопительные котлы, работающие на биомассе, на эффективные биотопливные котлы или тепловые насосы. По предложению муниципалитета эта мера может быть расширена, и будет предоставлено финансирование не только для покупки биотопливных котлов или тепловых насосов, но и для оборудования, работающего на возобновляемых источниках энергии.

По словам заместителя мэра, муниципалитет также рассматривает возможность развивать практику использования энергии из возобновляемых источников в Вильнюсе в 2021–2030 годах. План действий должен обеспечивать поддержку домашних хозяйств, внедряющих технологии возобновляемой энергии.

Как правило, ухудшение качества воздуха в зимний период связано с неблагоприятными метеорологическими условиями и интенсивным отоплением частных домов. Наиболее частыми признаками неблагоприятного воздействия являются: раздражение глаз, носа и горла, одышка, кашель, нарушение функции легких, повышенная восприимчивость дыхательных путей к респираторным инфекциям (особенно у детей).

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt