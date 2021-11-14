Опекунский уход: повышение вознаграждения

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Новое решение Вильнюсского городского совета ориентировано на расширение круга детских опекунов, сообщает пресс-служба Вильнюсского городского самоуправления. С 1 января следующего года дежурные опекуны будут получать оплату за опекаемых детей до 3 лет и выплату за опеку третьего ребенка, который может быть и старше 3 лет, если это ребенок из многодетной семьи — в таких семьях братьев и сестер не разлучают. Увеличение оплаты труда детских опекунов связано, в частности, с ростом (до 730 евро в месяц) минимальной заработной платы (MMA), сообщается на сайте столичного самоуправления.

Ожидается, что увеличение MMA и инициированные Вильнюсским муниципалитетом изменения в области оплаты труда детских опекунов позволят привлечь больше семей дежурных опекунов, которые будут заботиться о детях старшего возраста, что особенно важно в случае трех или более братьев и сестер.

«Повышение вознаграждения семьям дежурных опекунов необходимо, ведь это не только значимая, но и сложная работа, требующая специфических знаний и навыков. Детям в возрасте до 3 лет надо посвящать все свое время, поэтому дежурные опекуны часто не могут совмещать опеку с другими рабочими обязанностями. В последние годы наблюдается рост числа детей, оставшихся без попечения родителей, и мы надеемся, что увеличение материального вознаграждения станет хорошей мотивацией для привлечения новых семей к деятельности дежурных опекунов, тем самым будут лучше обеспечены интересы детей», – говорит Томас Гульбинас, вице-мэр Вильнюса.

При изменении порядка оплаты труда опекунов, независимо от количества фактически опекаемых детей, оплата опекуна будет равняться размеру минимальной месячной зарплаты. В течение периода, когда ребенок или дети переданы на попечение опекуна, размер оплаты составит половину минимальной месячной зарплаты из расчета на каждого фактически находящегося под опекой ребенка (0,75 минимальной месячной зарплаты – за младенца, или подростка от 12 лет, или ребенка-инвалида). Дополнительная ежемесячная выплата в размере 0,25 минимальной месячной зарплаты полагается на каждого фактически находящегося под опекой ребенка в возрасте от 1 года до 3 лет. Также дополнительно выделяется базовая социальная ежемесячная выплата на каждого ребенка в семье, в которой одновременно 3 или более опекаемых детей – в случае, когда братья и сестры не подлежали разлучению.

Следует отметить, что в настоящее время в Вильнюсе ощущается нехватка семей, которые могли бы опекать более одного или двух детей, в том числе братьев и сестер, оставшихся без попечения родителей. Также не хватает семей, способных заботиться о детях старше 12 лет.

В настоящее время опекунский уход за детьми, оставшимися без попечения родителей, оказывают 37 семей дежурных опекунов (это число планируется увеличить до 50 – с учетом статистики и потребности). По данным за прошедший месяц, в семьях дежурных опекунов находились 44 ребенка: по 22 – от рождения до 3 лет и в возрастной группе 3-18 лет.

В настоящее время ежемесячная оплата дежурным опекунам производится за каждого фактически опекаемого ребенка в соответствии с возрастом ребенка. Денежные пособия выплачиваются в соответствии с количеством детей, находящихся под опекой: за ребенка до 3 лет и за ребенка-инвалида младше 18 лет – 1283,50 евро в месяц, за ребенка от 3 лет – 962,50 евро в месяц.

В 2019 году объем средств, выделенных самоуправлением Вильнюса на уход за детьми, оставшимися без попечения родителей, был в размере 292 тыс. евро, а в 2020 году – 457 тыс. евро. За I-III кварталы текущего года выплачено 383 тыс. евро. Со следующего года до 1397,50 евро повысится сумма выплат на детей до 3 лет, от 12 лет и на детей с инвалидностью, а на детей в возрасте 3 – 12 лет – до 1215 евро в месяц.

Мэрия надеется, что рост оплаты труда дежурных опекунов еще больше повысит эмоциональную и физическую безопасность детей, оставшихся без попечения родителей, будет содействовать их полноценному воспитанию и образованию, обеспечит надлежащую повседневную заботу.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt