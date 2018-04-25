Звезды театра и кино Наталья Варлей, Владимир Долинский и Петр Белышков — в невероятно смешном спектакле «Операция «Мы», или Невероятное приключение».



«Спортсменка, комсомолка и просто красавица» Наталья Варлей — разносторонне одаренный человек. Заслуженная артистка России, актриса, поэтесса, вокалистка и телеведущая. Потрясающе красивая актриса советского кино, одаренная богатым талантом. Она сразу же ассоциируется с главной героиней фильма «Кавказская пленница» — Ниной. Кинокомедия сделала Наталью Варлей всенародной любимицей и стала ее визитной карточкой.

Владимир Долинский — российский актер театра и кино, мастер перевоплощений и неподражаемый актер, наиболее известный по фильмам «Тот самый Мюнхгаузен», «Звезда пленительного счастья», «Сказка странствий», «Обыкновенное чудо» и другим лентам и телесериалам. Заслуженный артист России.

Добрый, динамичный и невероятно смешной спектакль со звездным составом артистов. Искрометный юмор и неожиданный поворот сюжета не дадут зрителям заскучать. На этом спектакле вы увидите, как можно сохранить взаимопонимание с любимыми людьми вопреки всем трудностям.

«Операция «МЫ», или Невероятное приключение» — это история взаимоотношений между двумя уже немолодыми людьми. Трогательный, смешной и по-детски наивный служебный роман между бывшей актрисой и буфетчиком маленького частного театра, начавшийся пять лет назад, ставит наших героев на грань выбора между жизнью и смертью, превращая жизнь этих милых людей в цирк.