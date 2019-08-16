Операторы мобильной связи сдержано оценили предложение о введении eSIM

Фото из открытых источников

🔊 Воспроизвести

Литовские операторы мобильной связи сдержано оценили предложение министерства о введении начать использовать встроенный модуль идентификации абонента eSIM (embedded SIM), электронную сим-карту вместо традиционной.

По данным компаний, имеет смысл говорить о возможностях этой дорогостоящей технологии в сегменте интернета вещей или переносных устройств, но даже здесь решение диктует рынок – распространение таких устройств, потребности пользователей. «Новая технология позволит отказаться от традиционных SIM-карт, а пользователям будет проще сменить оператора, поставщика услуг мобильной связи. Положительную перспективу этой технологи указывают и директивы Евросоюза, побуждающие внедрять ее в странах ЕС», – сказал вице-министр транспорта и коммуникаций Паулюс Мартинкус.

Представитель Telia Lietuvа Аудрюс Стасюлайтис считает, что возможности быстрой смены оператора, которые предоставляет eSIM, сейчас уже неактуальны. «Это не повысит ни конкуренцию, которая в Литве большая, не скажется на снижении цен, которые одни из самых низких в Европе. И, что показывает сам рынок, в месяц около 1000 человек меняют оператора в Литве (если брать всех операторов), это очень немного», – сказал BNS Стасюлайтис. Он прибавил, что инвестиции в систему составят «десятки миллионов евро», а ее внедрение займет много времени.

Представитель Tele2 Андрюс Баранаускас сказал, что eSIM — новая технология возможности, применения которой ограничены, а ее внедрение заставляет менять параметры сети и требует дополнительных инвестиций.

«Мы видим возможный потенциал этого решения, однако пока наблюдаем как за потребностями рынка, так и за развитием самой технологии. Во всех случаях мы отлично знаем, что все расходы в конце концов оплачивают клиенты – поэтому мы экономим их средства и внимательно оцениваем любые инвестиции», – сказал Баранаускас.

Он обратил внимание на то, что серьезных инвестиций потребует связь 5G и это надо иметь в виду, когда говоришь о дополнительном инвестировании в eSIM.

Что касается миграции клиентов, Баранаускас заметил, что сейчас масштабы стали меньше, чем прежде. «Миграция сейчас объективно меньше и она осуществляется легче и быстрее, чем 10 лет назад», – заметил он.

Представитель Bitė Lietuvа Паулюс Кудараускас сказал, что компания уже в течение некоторого времени наблюдает за технологией eSIM и верит в ее потенциал, но внимательно оценивает соотношение выгоды и инвестиций.

«Правда, эта технология требует значительных инвестиций, поэтому, по крайней мере в ближайшее время будем концентрироваться на актуальных для наших клиентов вопросах», – сказал Кудараускас. По его словам, сейчас в телефонах ограничены возможности использования технологии eSIM.

Министерство транспорта и коммуникации считает, что новые мобильные устройства: телефоны, умные часы, интеллектуальные системы учета, сенсоры и пульты располагают установленной производителем микросхемой, которая может выполнять функцию обычной физической SIM-карты, поэтому их нужно активировать дистанционно.

Последние новости