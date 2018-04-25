Оплата труда педагогов

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Руководитель профсоюза работников системы образования Андрюс Навицкас после встречи с министром образования А. Монкявичюсом сказал, что проблемы оплаты труда и нагрузки учителей не решены.

Между тем министр Альгирдас Монкявичюс утверждает, что штатная оплата труда учителей усовершенствована, она стала яснее для самих педколлективов. По словам главы ведомства, с сентября зарплаты повысятся еще на 9 %, а зарабатывать больше могут те, у кого полный штат, но это пока касается лишь 25 % учителей. Их зарплата до выплаты налогов — более 1200 евро.

Альгирдас Монкявичюс предлагает педагогам переквалифицироваться, а самоуправлениям — лучше организовать сеть школ.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ

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