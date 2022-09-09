«Опознай мошенника»

«Работая со специалистами по предотвращению мошенничества в финансовом секторе, а также экспертами полиции, мы определили наиболее распространенные маски, используемые преступниками, — другими словами, сценарии, фразы и обещания, которые они используют для совершения мошенничества. Только сохраняя спокойствие, можно по отдельным признакам определить, что вы имеете дело не с тем, за кого человек себя выдает, а с его маской», — говорит президент Ассоциации литовских банков Эйвиле Чипкуте.

Число инцидентов растет

Регулярно обновляемая ассоциацией статистика мошенничества показывает, что число инцидентов во втором квартале 2022 года практически удвоилось по сравнению с первым кварталом. Жители перевели мошенникам около 4 млн евро (более чем 2 млн евро — в первом квартале), а всего было зарегистрировано 2 454 инцидента (1 056 в первом квартале).

Почти 780 000 евро были заморожены банками после подозрений при транзакциях, подтвержденных клиентами. За три месяца в результате совместной работы правоохранительных органов и банков физическим и юридическим лицам было также возвращено 776 000 евро.

Наиболее распространенными видами мошенничества являются звонки, текстовые сообщения или электронные письма. Мошенники выдают себя за сотрудников правоохранительных органов, банковских клерков, инвестиционных брокеров, даже за руководителей компаний или деловых партнеров. Они также используют такие романтические ловушки, как знакомства в интернете. Они ищут жертв на рекламных порталах, предлагая купить товар и предоставляя поддельные ссылки на сайт.

Наиболее заметной тенденцией последнего времени является почти четырехкратное увеличение во втором квартале этого года случаев «фишинга», когда поддельное SMS или письмо, схожее с сообщением от банка или других учреждений, отправляется с целью получения данных для входа в систему онлайн-банкинга, подтверждения мошеннических переводов и т.д. Было зафиксировано более 1 500 подобных случаев, что составляет свыше 60% всех инцидентов. Таким образом у людей выманили более 1 миллиона евро.

В прошлом году граждане и предприятия Литвы потеряли 10,2 млн евро из-за финансового мошенничества, тогда как годом ранее этот показатель составлял 4,8 млн евро.

Эксперты финансового сектора призывают людей не сообщать никому данные для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, не открывать подозрительные ссылки, присланные незнакомцами, и не реагировать немедленно на пугающие сообщения или звонки о якобы заблокированных счетах и т.д.

Следует также отметить, что мошенники используют ссылки, которые выглядят как официальные сайты банков или других поставщиков услуг, поэтому эксперты рекомендуют пользоваться только официальными сайтами банков и совершать покупки на проверенных сайтах электронной коммерции.

Эксперты советуют не торопиться с решениями и не следовать слепо советам незнакомых людей.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ