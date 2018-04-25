Оппозиция Беларуси намерена договариваться о новых выборах

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В Беларуси Координационный совет оппозиции предлагает вести переговоры о новых президентских выборах с парламентом и премьер-министром Романом Головченко. Об этом сообщает пресс-служба совета в среду, 23 сентября.

Координационный совет готов незамедлительно приступить к переговорам с премьер-министром и главами комиссий Палаты представителей о назначении даты новых выборов и временном управлении Беларусью на переходный период.

«Мы призываем Европейский союз, Великобританию, США, Канаду, Китай, Россию принять однозначную позицию о признании нелегитимности Лукашенко и рассмотреть вопрос об отзыве на консультации своих послов», — сказано в заявлении.

Оппозиция также просит на ближайшем заседании совета ЕС ввести санкции против Лукашенко и причастных к фальсификации выборов, насилию и финансированию режима.

Напомним, что ранее Литва, Латвия, Эстония, Словакия не признали Лукашенко президентом. Представители стран отреагировали на инаугурацию Александра Лукашенко, назвав ее нелегитимной и призвав искать другой выход из политического кризиса в стране.

Затем Германия не признала легитимность Лукашенко. Лукашенко не может рассчитывать на демократическую легитимность после тайной церемонии инаугурации, считают в Берлине.

Также легитимность Лукашенко не признали Канада и Польша. В Канаде назвали выборы в Беларуси сфальсифицированными, а в Польше говорят, что Лукашенко избрали на недемократическом голосовании.