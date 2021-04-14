Оппозиция обратились в КС из-за запрета на въезд в Литву с положительным тестом

Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

Группа представителей литовской оппозиции обратилась в Конституционный суд (КС) с просьбой дать оценку запрету на возвращение в Литву с положительным тестом на коронавирус, сообщила фракция «аграриев».

«Конституция очень четко говорит, что гражданину Литвы не может быть запрещено вернуться на Родину. Досадно, однако правящие со своими запретами нацелились на наиболее уязвимых сейчас наших граждан — тех, которые, находясь за рубежом, заболели COVID-19», – приведены в сообщении слова руководителя Литовского союза «крестьян» и «зеленых» Рамунаса Карбаускиса.

Группа парламентариев обжалует КС постановление правительства о правилах карантина, которые ограничивают право граждан Литвы с положительным тестом на COVID-19 вернуться в Литву. Как сообщила фракция, обращение подписали более 30 членов сейма из оппозиционных фракций и Смешанной группы членов сейма.

В КС может обратиться одна пятая состава сейма, то есть не менее 29 парламентариев или весь сейм своим постановлением.

Премьер Ингрида Шимоните говорила, что требование отрицательного теста на COVID-19 для возвращающихся в Литву совместимо с Конституцией. Она подчеркивает, что правительственное постановление в принципе не устанавливает запрет на возвращение в Литву граждан, у которых нет теста.

Требование для возвращающихся в Литву иметь заранее сделанный тест на ковид с отрицательным результатом введено месяц назад решением правительства, до того требование теста тоже было обязательным, только тест можно было сделать уже по прибытии в Литву.

Эти требования не распространяются на следующих через Литву транзитом, а также на прибывающих по гуманитарным причинам белорусов, переболевших или привитых лиц, на лиц моложе 16 лет.