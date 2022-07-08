Оппозиция обратится в КС по поводу статуса главы государства для Ландсбергиса — Карбаускис

На прошлой неделе Сейм подтвердил, что председатель Верховного Совета являлся главой восстановленного независимого Литовского государства с 11 марта 1990 года — в то время эту должность занимал Ландсбергис.

Карбаускис говорит, что решение противоречит «и тогдашней ситуации, и самой логике».

«Человек не был избран президентом, он теперь признан главой страны, его статус признан законом в Сейме, что он фактически занимал должность президента, хотя вы прекрасно помните разъяснения и Чесловаса Юршенаса и других политиков, работавших в то время в Сейме, что на самом деле спикер Сейма тогда не был чем-то вроде президента по своим функциям, у него была только часть функций», — пояснил Карбаускис.

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