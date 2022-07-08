Оппозиция обратится в КС по поводу статуса главы государства для Ландсбергиса — Карбаускис

Оппозиция Сейма Литвы обратится в Конституционный суд (КС) по поводу присвоения Витаутасу Ландсбергису статуса главы государства, говорит лидер оппозиционного Литовского союза «крестьян» и «зеленых» Рамунас Карбаускис.
«Статус нас не смущает, он просто, на наш взгляд, противоречит Конституции. Первое, что сделает Сейм, оппозиция Сейма, это соберет подписи и обратится в КС, потому что дважды КС разъяснял, что такое решение будет незаконным и будет нарушать Конституцию», — сказал Карбаускис радиостанции Ziniu radijas в пятницу.
На прошлой неделе Сейм подтвердил, что председатель Верховного Совета являлся главой восстановленного независимого Литовского государства с 11 марта 1990 года — в то время эту должность занимал Ландсбергис.
Карбаускис говорит, что решение противоречит «и тогдашней ситуации, и самой логике».
«Человек не был избран президентом, он теперь признан главой страны, его статус признан законом в Сейме, что он фактически занимал должность президента, хотя вы прекрасно помните разъяснения и Чесловаса Юршенаса и других политиков, работавших в то время в Сейме, что на самом деле спикер Сейма тогда не был чем-то вроде президента по своим функциям, у него была только часть функций», — пояснил Карбаускис.
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