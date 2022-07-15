Оппозиция обратится за разъяснениями

За этот проект проголосовали 74 депутата – правящие консерваторы, либералы, члены фракции “Свобода” и трое представителей оппозиционной фракции Демократического союза «Во имя Литвы».

Между тем оппозиция Сейма Литвы обратится в Конституционный суд (КС) по поводу присвоения Витаутасу Ландсбергису статуса главы государства, говорит лидер оппозиционного Союза крестьян и «зеленых» Рамунас Карбаускис.

«Статус нас не смущает, он просто, на наш взгляд, противоречит Конституции. Первое, что сделает Сейм, оппозиция Сейма, это соберет подписи и обратится в КС, потому что дважды КС разъяснял, что такое решение будет незаконным и будет нарушать Конституцию», – сказал Р. Карбаускис радиостанции Žinių radijas.

По словам Р. Карбаускиса, решение противоречит «и тогдашней ситуации, и самой логике».

«Человек не был избран президентом, он теперь признан главой страны, его статус признан законом в Сейме, что он фактически занимал должность президента, хотя вы прекрасно помните разъяснения и Чесловаса Юршенаса, и других политиков, работавших в то время в Сейме, что на самом деле спикер Сейма тогда не был чем-то вроде президента по своим функциям, у него была только часть функций», – пояснил Р. Карбаускис.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ