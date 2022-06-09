Оппозиция просит президента высказаться о доверии К. Навицкасу

Такой список требований представители оппозиции в четверг озвучили на отдельном заседании, куда пришла и спикер сейма, которая поблагодарила за список требований и призвала оппозицию вернуться в зал заседаний.

Она также добавила, что «не стоит неудавшуюся интерпелляцию министру раздувать до размера сложных проблем», которых в стране и так достаточно.

Оппозиция обратилась к президенту с призывом высказаться по вопросу о доверии министру сельского хозяйства К. Навицкасу и призвали правящее большинство принять решение о его отставке.

Также оппозиция потребовала в оставшееся время весенней сессии рассматривать только «необходимые и срочные социальные и экономические вопросы: снижение НДС на продовольственные товары, акцизов на горючее, повышение «детских» денег, выделение необеспеченным гражданам Литвы единовременной выплаты в размере 100 евро.

Оппозиция призвала спикера сейма проверить доверие к себе тайным голосованием.

Конфликт возник из-за рассмотрения в сейме интерпелляции министру сельского хозяйства Кястутису Навицкасу.

После речи президента Греции в сейме в четверг представители оппозиции заявили, что с ними перестали считаться и покинули зал.

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