Оппозиция сейма инициирует вотум недоверия главе КИД Ж. Павилёнису

«Это не война между оппозицией и правящими, это желание того, чтобы во внешней политике и далее мы работали слаженно. Если этот человек останется председателем комитета, очевидно, что сотрудничество в сейме станет проблематичным», – заявил в среду журналистам лидер оппозиции, член фракции Союза «крестьян» и «зеленых» («аграриев») Саулюс Сквернялис.

Староста оппозиционной фракции «аграриев» Аушрине Норкене сообщила, что двое из восьми членов комитета его покинут, если им и далее будет руководить Ж. Павилёнис.

«Мы и в своем заявлении акцентируем, что не доверяем ему как председателю Комитета по иностранным делам и не видим возможности работать далее вместе. (…) Если председатель останется таким, какой сейчас, мы не сможем с ним работать и просто уйдем из комитета», – сказала А. Норкене.

Спикер, в свою очередь, сообщила, что согласно уставу сейма получила необходимое количество подписей и обязана информировать сейм об инициативе недоверия. Это В. Чмилите-Нильсен планирует сделать в четверг, после этого начнется процедура вотума недоверия.

Устав предусматривает, что предложение уволить должностное лицо в сейме рассматривается, когда с такой инициативой выступают не менее одной пятой парламентариев. Решение об увольнение в связи с недоверием принимается в ходе тайного голосование более чем половиной голосов всех членов сейма, то есть за отставку должны проголосовать не менее 71 депутата.

В среду спикер заявила, что критически оценивает использованную Ж. Павилёнисом риторику, однако не одобряет его отставку.

«Жаль, что сейчас мы, кажется, идем по тому сценарию, который навязан со стороны, навязан провокаторами. Мне кажется, что в этой ситуации более дальнозорко не реагировать и не поддаваться на провокации», – сказала она.

Оппозиция отметает обвинения в том, что она поддалась на провокацию.

«Это необоснованное обвинение, возможно попытка спасти уважаемого Павилёниса», – сказал С. Сквернялис.

«Это не частная беседа, используемая лексика вызывает множество проблем», – подчеркнул он.

Российские пранкеры Вован и Лексус связались с Ж. Павилёнисом весной этого года, он думал, что разговаривает с российским оппозиционером Леонидом Волковым. Однако сама запись обнародована лишь недавно.

На видеозаписи Ж. Павилёнис излагает свою точку зрения и точку зрения правящих по разным вопросам внешней политики, а в конце разговора призывает собеседника не обращать внимания на точку зрения президента Гитанаса Науседы и называет президента «символическим».

Попавший в ловушку российских пранкеров председатель Комитета сейма Литвы по иностранным делам Ж. Павилёнис убежден, что не причинил вреда интересам Литвы. Он пояснил, что на эту атаку следует реагировать солидно – извлечь урок из этой истории и внимательнее относиться к будущим возможным провокациям.