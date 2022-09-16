Оппозиция собрала подписи под интерпелляцией министру энергетики Литвы

По уставу Сейма, интерпелляция министру может быть инициирована не менее чем одной пятой депутатов, то есть не менее 29.

Социал-демократы, инициировавшие интерпелляцию министру энергетики, представителю консерваторов Крейвису, подготовили 23 вопроса.

Гинтаутас Палуцкас, староста фракции социал-демократов, говорит, что «ситуация с электричеством и теплом в Литве критическая».

Министра обвиняют в некомпетентности, бездействии и, в возможной преступной халатности.

В интерпелляции поднимается вопрос о том, прогнозировало ли Минэнерго рост цен на электроэнергию и газ и учитывало ли оно эти прогнозы при объявлении этапов либерализации рынка электроснабжения. Депутаты спрашивают, почему министерство не установило критериев для независимых поставщиков электроэнергии, отвечающих интересам потребителей, почему компании Perlo Energija разрешили принимать односторонние решения об изменении договоров и прекращении деятельности.

Министра также спрашивают о том, какие конкретные шаги были предприняты для более быстрого увеличения мощностей по выработке электроэнергии на территории Литвы, что делается для стабилизации цен на энергоресурсы, почему компания Ignitis вынуждена покупать электроэнергию только через биржу „Nord Pool и не может заключать прямые сделки с производителями электроэнергии. Депутаты также спрашивают, какие шаги предпримет министерство, чтобы изменить неблагоприятный для стран Балтии алгоритм биржи Nord Pool.

Если ответы министра будут признаны неудовлетворительными, будет вынесен вотум недоверия. Чтобы отстранить его от должности, за это при тайном голосовании должен проголосовать не менее чем 71 депутат из 141.

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