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Оппозиция созывает заседание комитета из-за встречи глав МИД Литвы и Беларуси

Фото BFL/Томаса Лукшиса

Оппозиционные консерваторы созывают внеочередное заседание Комитета по иностранным делам (КИД) сейма Литвы из-за встречи министра иностранных дел Линаса Линкявичюса с белорусским коллегой Владимиром Макеем в Нью-Йорке.

Члены комитета Аудронюс Ажубалис, Эмануэлис Зингерис и Жигимантас Павилёнис поднимают вопрос о том, должным ли образом представляются национальные интересы Литвы в связи с электроэнергией, которая будет производиться на Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, сообщила фракция.

«Информация, полученная нами по официальным и неофициальным каналам, вызывает обеспокоенность относительно позиции Литовского государства по вопросу БелАЭС, а также поведения по этому и другим связанным вопросам в Евросоюзе (ЕС). Поэтому мы пользуемся парламентским правом реагировать посредством быстрого созыва внеочередного заседания комитета», – говорит А. Ажубалис.

Внеочередные заседания комитетов проводятся по требованию не менее трети состава комитета. В случае с КИД, в котором состоит семь депутатов, для этого достаточно подписей трех консерваторов.

Члены сейма намерены задать министру ИД вопросы о позиции Литвы на переговорах о приоритетах партнерства ЕС и Белоруссии и ходе этих переговоров, о действиях, направленных на достижение единой точки зрения ЕС к угрозе, исходящей от БелАЭС.

Парламентарии также попросят предоставить информацию о запланированном на октябрь визите главы внешнеполитического ведомства ЕС Федерики Могерини в Беларусь.

На фоне обсуждения в руководстве Литвы вопроса о необходимости более открытого диалога с Беларусью в среду в Нью-Йорке состоялась встреча министров иностранных дел Литвы и Белоруссии. Оба министра в Нью-Йорке участвуют в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН.

Согласно официальному сообщению МИД, «министры обсудили вопросы ядерной безопасности в регионе, а также двусторонние экономические и культурные вопросы Литвы и Беларуси».

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