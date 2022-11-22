Оппозиция видит конфликт интересов в том что Норкунас и Крейвис не задекларировали акции в «Ignitis grupe»

В 2017 году Норкунас был членом Наблюдательного совета ЗАО Lietuvos Energija, которая позже (6 сентября 2019 г.) была переименована в Ignitis grupe.

Акции Ignitis grupe имеет также и компания Norteo, связанная с Д. Крейвисом, которую контролирует компания Catus, в ней 40% акций принадлежат министру энергетики. Он сказал, что не знает о купленных Norteo акциях, не заявлял об этой связи и пообещал разобраться, нужно ли декларировать эти акции.

Агне Ширинскене, член оппозиционной фракции регионов Литвы, говорит, что видит конфликт интересов, когда компания, связанная с министром энергетики Дайнюсом Крейвасом, владеет акциями государственной группы Ignitis, но министр не декларирует это.

«Когда вы заявляете о исключительной прозрачности, как это декларирует правительство премьер-министра Ингриды Шимоните, я думаю, что такие сделки действительно нужно декларировать, тем более, что министр энергетики принимает решения в области энергетики, и среди них решения связанные с Ignitis. Я думаю, что он был обязан декларировать», — сказала во вторник журналистам в Сейме А. Ширинскене.

«Когда правящие были в оппозиции, они успешно обжаловали министров в Высшей комиссии по служебной этике. (…) Теперь я очень надеюсь, что консерваторы также пожалуются на Крейвиса и разберутся», — сказала она.

«Когда ты министр энергетики, это действительно огромная ответственность, чтобы из-за твоей деятельности не возникало прямого конфликта интересов, как в данном случае, мы и не спорим, есть видение конфликта интересов», — добавил политик.

По словам А. Ширинскене, независимо от количества приобретаемых акций, экономический интерес возникает из неопределенной суммы, поэтому важен сам факт владения ими, о котором следует заявить.

В. Гапшис, владеющий несколькими акциями Ignitis Group, говорит, что министры и вице-министры должны декларировать такие сделки, независимо от того, требует ли от них это делать закон.

«Лица, принимающие решения, должны делать это ради прозрачности, независимо от того, налагает ли закон на них конкретно это обязательство или они должны реализовать его сами. Это чувствительная сфера, особенно учитывая то, как сейчас развивается энергетическая ситуация и сейчас те или иные решения связаны с этими компаниями, поэтому я думаю, что было бы действительно полезно сделать те декларации», — сказал он журналистам в Сейме.

По словам В. Гапшиса, четкие заявления помогли бы политикам избежать дополнительных вопросов.

«Система действительно простая, как мне кажется, она даже автоматически выбрасывает большинство сделок, показывает, что их можно задекларировать. У меня не было проблем, заполнение этой декларации заняло несколько минут, обязательно ли мне было это делать — я не думаю, что должен был, но очевидно, что перестрахование окупилось, наверное, я бы сейчас отвечал на вопросы, если бы этого не сделал», — сказал В. Гапшис.

Валис Ажуолас, «аграрий», работающий в Бюджетно-финансовой комиссии Сейма, говорит, что ему интересно, как отреагирует президент Гитанас Науседа.

«Назначая министром энергетики Крейвиса, президент сказал, что надеется, что не повторится старая история, когда всплыли дела с акциями мамы и «Moki-veži». Теперь вылез вопрос с акциями «Ignitis». Будет ли президент принципиальным и скажет, что не доверяет этому министру, или это будет списано со счетов», — заявил во вторник журналистам в Сейме В. Ажуолас.

Он назвал обманом то, как Д. Крейвис задекларировал свои имеющиеся акции. В. Ажуолас сомневается, что политики не знают, как и когда надо декларировать приобретения.

«Это ответ всем, почему министр энергетики заинтересован в максимально возможной прибыли для Ignitis. Поэтому он и заинтересован – чем выше прибыль, тем больше дивидендов он получит за акции», – заявил В. Ажуолас.

25,01% акций Ignitis grupe контролируют мелкие акционеры, 74,99% — Министерство финансов.

Информация ЛК по сообщению BNS