Определены лучшие города мира для жизни

Спустя два года лидером списка вновь стала Вена, столица Австрии. Она набрала 99.1 баллов из 100 возможных. На второй строке в этом году — Копенгаген, на третьей и четвёртой строчках — Цюрих и Калгари, пятёрку лидеров замыкает Ванкувер.

В ТОП-10 также вошли Женева, Франкфурт, Торонто, Амстердам, Осака и Мельбурн.

Аутсайдером списка был признан сирийский Дамаск (последнее 172-е место, 30.7 баллов). Он соседствует с Лагосом, Триполи, Алжиром, Карачи и Порт-Морсби.