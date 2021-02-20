Определены лучшие турнаправления Европы 2021 года

Так в рейтинге 2021 года лидирует город Брага (Португалия), называемый также «Португальским Римом». Он получил первое место благодаря заботе об окружающей среде, высокому уровню жизни, сохранности архитектурных памятников и уникальной гастрономии.

Второе место досталось Риму итальянскому, который эксперты портала рекомендуют посетить влюблённым парам и семейным туристам, а третье — хорватскому городу Цавтат: он может похвастаться живописным историческим центром, самобытной кулинарией и отличными возможностями для пляжного отдыха у моря. Первую пятёрку замыкают Флоренция (Италия) и Сибиу (Румыния).