Определены лучшие турнаправления Европы 2021 года

Эксперты портала European Best Destinations по результатам пользовательского голосования на своём сайте составили ежегодный рейтинг лучших туристических направлений Европы.
В исследовании поучаствовали свыше 600 000 туристов из 192 стран мира.
Так в рейтинге 2021 года лидирует город Брага (Португалия), называемый также «Португальским Римом». Он получил первое место благодаря заботе об окружающей среде, высокому уровню жизни, сохранности архитектурных памятников и уникальной гастрономии.
Второе место досталось Риму итальянскому, который эксперты портала рекомендуют посетить влюблённым парам и семейным туристам, а третье — хорватскому городу Цавтат: он может похвастаться живописным историческим центром, самобытной кулинарией и отличными возможностями для пляжного отдыха у моря. Первую пятёрку замыкают Флоренция (Италия) и Сибиу (Румыния).
Кроме того, в ТОП-10 были включены Париж (Франция), греческий остров Кефалиния, Котор в Черногории, Долина Соча в Словении и Канарские острова (Испания).
Напомним, в прошлогоднем рейтинге лидировал французский город Кольмар.tourister.ru