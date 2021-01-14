Определены самые «сильные» в мире паспорта

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Консалтинговая компания Henley&Partners представила свой традиционный рейтинг стран, граждане которых могут посетить наибольшее число государств без визовых формальностей.

Исследование «Индекс паспортов мира» проводится раз в квартал, в этот раз рейтинг составлялся без учёта противокоронавирусных ограничений.

В первом в нынешнем году списке первое место досталось Японии, граждане которой могут без виз или с визами по прибытии попасть в 191 страну мира. На втором месте — Сингапур (190 стран), третье место разделили между собой Южная Корея и Германия (по 189 стран).