Определены самые «сильные» в мире паспорта

Консалтинговая компания Henley&Partners представила свой традиционный рейтинг стран, граждане которых могут посетить наибольшее число государств без визовых формальностей.
Исследование «Индекс паспортов мира» проводится раз в квартал, в этот раз рейтинг составлялся без учёта противокоронавирусных ограничений.
В первом в нынешнем году списке первое место досталось Японии, граждане которой могут без виз или с визами по прибытии попасть в 191 страну мира. На втором месте — Сингапур (190 стран), третье место разделили между собой Южная Корея и Германия (по 189 стран).
На четвёртом месте с 188 странами оказались Италия, Люксембург, Испания и Финляндия, за ними идут Дания и Австрия (по 187).
В первую десятку также вошли Португалия (6-е место, 186 стран), Великобритания, США и Швейцария (7-е место, 185), Австралия, Греция и Мальта.tourister.ru