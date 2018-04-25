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Опрос элиты: самый влиятельный спортивный представитель — А.Сабонис

Krepinio namu koncepcijos pristatymo spaudos konferencija. Kaunas, 2019-08-12 (Teodoras Biliunas/Fotonakas)

В традиционном опросе элита страны легендарного баскетболиста Арвидаса Сабониса назвала самым влиятельным  представителем спорта в Литве, сообщил в пятницу новостной портал delfi.lt.

В экспертном опросе, проведённом журналом Reitingai, тренер каунасского «Жальгириса» Шарунас Ясикявичюс занял второе место, а третье место — глава Национального олимпийского комитета Литвы Дайна Гудзинявичюте.

Они набрали 650, 561 и 398 баллов соответственно.

В первую десятку входят также автогонщик Бенедиктас Ванагас, олимпийские чемпионы Виргилиюс Алякна и Рута Мейлутите, баскетболист Йонас Валанчюнас, теннисист Ричардас Беранкис, а также олимпийская чемпионка Лаура Асадаускайте-Заднепровскене и паралимпийский чемпион Миндаугас Билюс.

С 20 июня по 20 июля 2019 года журнал Reitingai по заказу новостного портала delfi.lt провёл опрос мнения элиты Литвы и опросил 1013 человек.

В проведённом Spinter tyrimai опросе общественного мнения А.Сабонис и Ш.Ясикявичюс также заняли первую и вторую строчки в списке самых влиятельных спортивных представителей Литвы, в то время как В.Алякна — третью.

BNS

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