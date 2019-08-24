Опрос литовской элиты: самый влиятельный представитель поп-культуры — А.Мамонтовас

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

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В традиционном опросе представители элиты страны наиболее влиятельным представителем литовской поп-культуры назвали музыканта, продюсера и общественного деятеля Андрюса Мамонтоваса, сообщил в пятницу новостной портал delfi.lt.

Певец Марийонас Микутавичюс занял второе место в проведённом журналом Reitingai экспертном опросе, а на третьей позиции — Асмик Григорян, признанная в этом году лучшей оперой солисткой мира.

Они набрали 346, 336 и 324 баллов соответственно.

Следующими в списке находятся бывший спикер Сейма, продюсер и ведущий Арунас Валинскас, юморист и продюсер Гарольдас Мацкявичюс, певцы Юсте Арлаускайте-Джаззу и Эгидиюс Драгунас, ведущий Альгис Раманаускас, музыкант Юргис Диджюлис и ведущая Эдита Милдажите.

С 20 июня по 20 июля 2019 года журнал Reitingai проводил опрос представителей элиты Литвы по заказу новостного портала delfi.lt

А.Мамонтовас также занял первое место в списке самых влиятельных представителей литовской поп-культуры по материалам опроса, проведённого Spinter tyrimai, Э.Милдажите — второе, А.Валинскас — третье.

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