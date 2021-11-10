Опрос: люди не готовы на жертвы ради сохранения планеты

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Опрос граждан десяти стран мира показал, что далеко не все готовы идти на жертвы и менять свой привычный образ жизни ради сохранения благоприятного климата на Земле. Специалисты провели опрос людей в десяти странах мира, включая Францию, Великобританию, Польшу, США, Германию и другие.

Результаты опроса продемонстрировали интересные данные: более 60 процентов опрошенных считают климатический кризис основной проблемой всего человечества, но лишь около 50 процентов респондентов готовы изменить свой образ жизни и привычки ради предотвращения климатического кризиса. Около 14 процентов из числа опрошенных заявили, что они категорически не готовы принимать никакие меры, а 35 процентов респондентов не смогли ответить на вопрос однозначно.

Примечательно, что на решительные действия готовы граждане Польши и Сингапура, а вот жители Германии и Нидерландов напротив не горят желанием что-то делать для борьбы с изменением климата на Земле.

Наиболее частыми причинами нежелания делать больше для планеты были: «Я уже много делаю для планеты», «Нет чёткого мнения о том, что нужно делать», «Правительство должно предоставить больше ресурсов для действий».

«Граждане, несомненно, обеспокоены состоянием планеты, но эти результаты вызывают сомнения относительно уровня их приверженности ее сохранению. Беспокойство граждан в первую очередь сосредоточено на их негативной оценке усилий правительств», — отметили учёные в конце исследования.