Опрос: от доверия жителей до сноса памятников

32% респондентов предложили передать памятники советской эпохи в музей, а за то, чтобы снести или уничтожить такие памятники, высказались 5,4% опрошенных. Более чем у 9% респондентов не было мнения по этому вопросу.

За то, чтобы оставить советские памятники на своих местах, чаще выступали жители старшего возраста и жители регионов, к сносу памятников больше всего склонна молодежь, за передачу памятников музеям высказывались во всех возрастных группах.

Опрос проводился в ноябре, когда в общественном пространстве шли дискуссии по поводу сноса памятника писателю Пятрасу Цвирке в Вильнюсе.

Тем временем доверие жителей к Службе охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) является самым высоким за двадцать лет, Церкви сейчас доверяет наименьшее количество жителей за этот период, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные газетой Lietuvos Rytas и представленные компанией Vilmorus.

Согласно опросу, проведенному в ноябре, СОГГЛ положительно оценивают 53,6% опрошенных.

«Это рекорд – они входят в пятерку организаций, которым доверяют более 50 процентов. Они в центре внимания, хорошо выполняют свою работу, поэтому люди с ними», – сказал BNS директор Vilmorus Владас Гайдис.

46,8% опрошенных жителей заявили, что доверяют Церкви, – по словам В. Гайдиса, это самая низкая положительная оценка за 21 год.

«20 лет назад на первом месте стояла Церковь. Но по всей Европе доверие к церковной бюрократии падает, и во Франции и Польше появляется много резонансных дел. Судя по всему, Церковь больше не считается современным институтом, поэтому есть тенденция к падению доверия», – полагает В. Гайдис.

По-прежнему жители больше всего доверяют пожарным-спасателям. Так считают 89% участников опроса.

Литовская армия переместилась на второе место в рейтинге учреждений – 65,7% указали, что ей доверяют, против октябрьского показателя в 59,6%.

Далее в рейтинге доверия следует полиция, которой доверяют 65,5% респондентов, Фонд социального страхования (Sodra) – 57,5% и СОГГЛ с 53,6%, еще 48,3% опрошенных отметили, что доверяют образованию.

Больше всего опрошенные не доверяют партиям – 56,6% (доверяют 8,9% респондентов), а также Сейму – 51,2% указали, что не доверяют этому учреждению, а доверяющих парламенту – 12,3%. Не доверяют правительству 39,7% населения, 18,2% доверяют.

Информация «ЛК», BNS