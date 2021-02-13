Опрос: в Литве первые — консерваторы, вторые -«аграрии», отрыв растет

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Правящие в Литве консерваторы сохраняют твердые позиции на вершине рейтингов политических партий, а разрыв с оставшимися на втором месте «аграриями» все увеличивается, свидетельствуют данные опроса, проведённого компанией Spinter tyrimai и опубликованного во вторник порталом delfi.lt.

В январе за Союз отечества — Литовских христианских демократов (СО — ЛСХД, консерваторов) проголосовали бы 18,9% опрошенных, а за Литовский союз «крестьян» и «зеленых» («аграриев») — 11,2% респондентов.