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TOP,Новости,Транспорт

Опрос: водители в Литве больше всего боятся аварий

  • Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Условия вождения в Литве и соседних странах отличается немногим, но водители в Балтийских странах за рулем беспокоятся по разным причинам.

Это показал опрос жителей Литвы, Латвии и Эстонии, проведенный компанией AC Nielsen Baltics по заказу Gjensidige.

Хотя плохая погода входит в тройку самых больших страхов водителей всех трех Балтийских стран, все же у эстонцев плохие погодные условия вызывают наибольшие опасения.

По данным опроса, литовцы больше, чем водители соседних стран, боятся совершить аварию или попасть в ДТП. Этот страх на дороге чувствуют 37% водителей в Литве, 31% в Латвии и 30% в Эстонии.

По поводу поломки автомобиля переживают 23% водителей в Латвии, 16% в Эстонии и 13% в Литве.

Опрос был проведен в феврале этого года, были опрошены 4800 жителей Литвы, Латвии и Эстонии.

l24.lt

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