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TOP,Перекресток мнений

Оптимистический прогноз

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

Действующий в Литве банк Luminor улучшил прогнозы роста экономики страны и утверждает, что в 2020 году хозяйство Литвы должно вырасти на 0,2%. В марте банк прогнозировал, что внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы снизится на 2,5%.

В следующем году прогнозируется рост в 4,4%, а в 2022-м – 4,2%. 

По словам экономиста Жигимантаса Маурицаса, в отличие от кризиса 2009 года, Литва будет одной из наименее пострадавших от кризиса стран и сократит разрыв с государствами Западной Европы. По его словам, прогнозы улучшаются с учетом новейших данных торговли, промышленности и расчетов банковскими карточками. Кроме того, по его словам, влияние оказывают и меры стимуляции экономики. 

«Самый реальный сценарий показывает, что в этом году мы избежим рецессии, если все будет двигаться так инертно, как сейчас. Причина в том, что пандемии приходят и уходят, а поощрение экономики остается», – заявил Ж. Маурицас на пресс-конференции.

По словам экономиста, Литва успешно преодолела первые две стадии кризиса с Covid-19 – кризис системы здравоохранения и кризис ликвидности, это позволило стране быстрее открыть экономику. 

«В случае с Литвой цифра никогда не превышала среднего показателя по ЕС, это позволило нам избежать слишком большого испуга и открыть экономику быстрее, чем другие страны ЕС. Именно достаточно хорошо взятый под контроль кризис системы здравоохранения и кризис ликвидности в короткие сроки определит то, что, вероятно, мы достаточно неплохо справимся и с третьей стадией – банкротствами и кризисом безработицы», – сказал Ж. Маурицас. 

Luminor прогнозирует, что среднегодовой уровень безработицы в этом году составит 8,6%, в 2021 году – 7,8%, в 2022-м – 7,2%. Средняя заработная плата в этом году должна увеличиться на 6,5%, в 2021 году – на 6%, а в  2022 году – на 8%.

По данным Luminor, цены на потребительские товары и услуги в этом году должны вырасти на 1,4%, в следующем году – на 2,6%, в 2022-м – на 3%.

Банк сообщил, что баланс сектора власти в этом году должен остаться отрицательным и составить минус 5% ВВП,  в 2021 году он составит минус 2%, в 2022-м – минус 0,5%.

Литовское Министерство финансов прогнозирует, что ВВП Литвы в этом году должен сократиться приблизительно на 1,5%, а в следующем году ожидается рост в 3,3%.

Жигимантас МАУРИЦАС, старший экономист банка Luminor

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